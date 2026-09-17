Republica Moldova va face schimb automatizat de date polițienești cu statele membre UE

Schimbul de informații va fi utilizat pentru prevenirea și combaterea criminalității, identificarea persoanelor și bunurilor căutate, precum și pentru investigarea infracțiunilor cu caracter transfrontalier. Datele vor putea fi transmise atât automatizat, cât și prin solicitări între autoritățile competente.

Totodată, autoritățile vor putea face schimb și de informații privind mijloacele de transport, evidențele polițienești, documentele de călătorie, vizele și titlurile de valoare declarate furate, pierdute, nevalide sau false, precum și date referitoare la permisele de conducere.

În același timp, schimbul de informații va putea viza evenimente majore cu caracter transfrontalier și prevenirea infracțiunilor cu caracter terorist. Sunt prevăzute de asemenea mecanisme de interoperabilitate cu sistemele europene și internaționale relevante, inclusiv Europol și Interpol.

Proiectul a fost susținut în lectura a doua de 71 de deputați, iar 22 nu au participat la vot. Legea va intra în vigoare la șase luni de la publicarea în Monitorul Oficial.