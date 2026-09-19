Republica Moldova va găzdui în premieră o competiție internațională pentru câini de căutare și salvare

Câinii SAR (Search and Rescue) sunt special antrenați pentru identificarea persoanelor dispărute în diferite condiții. În cadrul probelor sportive sunt evaluate capacitatea câinilor de a efectua căutări în teren natural și în zone cu ruine sau alte tipuri de dărâmături, de a identifica persoane dispărute simulate și de a indica locul în care acestea se află.

De asemenea, competițiile verifică nivelul de control al câinelui, disciplina, ascultarea și modul de colaborare dintre animal și conductor.

„FCI CACIT reprezintă un format internațional de competiții pentru câini de lucru, desfășurat în cadrul Federației Chinologice Internaționale (FCI). Organizarea unei asemenea competiții în Republica Moldova oferă chinologilor moldoveni posibilitatea de a participa la probe internaționale în propria țară și contribuie la dezvoltarea disciplinei de căutare și salvare. Competițiile și testările vor avea loc în trei locații specializate: într-o zonă forestieră, pe un teren cu dărâmături de natură tehnogenă și pe un stadion, unde va fi desfășurată proba de obediență. Programul include, de asemenea, probe BH-VT și mai multe niveluri de testare SAR”, explică organizatorii.

Arbitrajul va fi asigurat de judecători internaționali: Anatoli Trubceaninov din Ucraina și Detlef Kuhn din Germania, ambii afiliați IRO/FCI.

Direcția de căutare și salvare se dezvoltă în ultimii ani și în Republica Moldova. În țară sunt organizate antrenamente și testări internaționale, iar echipele chinologice moldovenești participă la competiții peste hotare. În aprilie 2026, echipa Republicii Moldova a reprezentat pentru prima dată țara la Campionatul Mondial FCI pentru Câini de Căutare și Salvare, desfășurat în Slovenia.

Organizatorii consideră că prima competiție de acest tip din Republica Moldova va contribui la dezvoltarea chinologiei de căutare și salvare, la schimbul de experiență cu specialiști din alte țări și la atragerea de noi participanți către această disciplină.

Evenimentul este organizat de Uniunea Chinologică din Moldova, membru cu drepturi depline al FCI, în colaborare cu AO „Clubul Câinilor Sportivi din Moldova” și Legion Club K9.

Programul va include ceremonii de deschidere și premiere, precum și întâlniri între participanți și reprezentanții comunității chinologice.

Competiția se va desfășura în perioada 2–4 octombrie 2026, la Chișinău.