Republica Moldova va primi 4,32 milioane de euro pentru modernizarea Armatei Naționale

Guvernul a aprobat miercuri semnarea unui acord între Ministerul Apărării și Institutul Națiunilor Unite pentru Formare și Cercetare, UNITAR. Documentul va permite implementarea proiectului „Consolidarea capacității operaționale a Armatei Naționale a Republicii Moldova”.

Potrivit Executivului, echipamentele și tehnica achiziționate din fondurile oferite de UNITAR vor contribui atât la modernizarea sectorului de apărare, cât și la sporirea capacității militarilor de a sprijini autoritățile în gestionarea situațiilor de criză.

Secretarul de stat al Ministerului Apărării, Sergiu Plop, a declarat că asistența va contribui la creșterea capacității instituțiilor statului de a reacționa în situații de urgență.

„Dincolo de echipamente și capacități, în centrul tuturor acestor eforturi comune rămân oamenii. Siguranța și binele cetățenilor sunt o prioritate pentru noi”, a declarat Sergiu Plop.

Potrivit oficialului, consolidarea capacităților Armatei Naționale ar urma să asigure resursele necesare pentru intervenții mai rapide și eficiente atunci când militarii sunt solicitați să sprijine populația sau alte instituții ale statului.