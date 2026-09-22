Republica Moldova vrea să-și extindă exporturile în India. Subiectul, discutat de Mihai Popșoi cu omologul său de la Delhi

Cei doi oficiali au discutat despre dezvoltarea relațiilor economice dintre Republica Moldova și India, atragerea investițiilor și extinderea schimburilor comerciale. Popșoi a prezentat oportunitățile oferite investitorilor indieni prin Programul național de dezvoltare industrială și Moldova IT Park.

În ceea ce privește exporturile, ministrul moldovean a invocat experiența cu merele autohtone. Republica Moldova a fost inclusă, în februarie 2025, în lista statelor autorizate să exporte mere în India, iar autoritățile de la Chișinău urmăresc acum facilitarea accesului și pentru alte produse, inclusiv vinurile moldovenești.

”India este un partener important și un stat cu care Republica Moldova poate realiza mult mai multe lucruri împreună. În ultimii ani am reușit să consolidăm dialogul bilateral, iar acum ne dorim să creăm legături mai strânse între oameni și mediile de afaceri”, a declarat Mihai Popșoi.

Șeful diplomației de la Chișinău a menționat și numărul studenților indieni care învață în Republica Moldova, despre care a spus că pot contribui, în timp, la consolidarea relațiilor dintre cele două state.

Discuțiile au vizat și cooperarea în domeniile educației, energiei, agriculturii, tehnologiei informației și sănătății. Oficialii au trecut în revistă și evoluțiile relațiilor bilaterale după vizita președintelui Indiei, Droupadi Murmu, la Chișinău, în luna iulie.

Până la sfârșitul anului ar urma să fie organizată cea de-a treia rundă de consultări politice interministeriale, precum și prima reuniune a Grupului mixt de lucru pentru agricultură.

Chișinăul și New Delhi negociază, de asemenea, mai multe acorduri bilaterale în domeniile sănătății, educației și serviciilor aeriene.