Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului din România confirmă producerea cutremurului, estimând că acesta a avut o magnitudine de 5,6 grade, transmite MOLDPRES.

„A fost detectat un cutremur în zona seismică Vrancea, cu magnitudinea preliminară estimată la 5,6 ML și adâncimea estimată la 140 km”, se arată în postarea generată pe rețelele de socializare.

Potrivit unei alerte seismice automate, magnitudinea estimată a fost de 6,5. Conform hărții de alertare, seismul a fost resimțit în 17 țări: Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Croația, Turcia, Grecia, Ungaria, Kosovo, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, Rusia, România, Slovacia, Serbia, Ucraina, Macedonia de Nord și Albania.

Conform datelor publicate de Institutul de Geologie și Seismologie din Republica Moldova, anterior, cel mai recent cutremur resimțit pe teritoriul Republicii Moldova a avut loc pe 19 octombrie, fiind înregistrat cu o magnitudine de 4,8. De asemenea, în luna septembrie, țara noastră a mai fost zguduită de un seism cu magnitudinea de 4,1.

Deocamdată, nu există informații confirmate privind eventuale victime sau pagube materiale.