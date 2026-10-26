Restricții de acces în centrul Chișinăului și pe traseul spre aeroport, în contextul vizitei premierului României

Potrivit autorităților municipale, măsurile au fost dispuse de Poliție pentru a asigura securitatea delegației oficiale și buna desfășurare a vizitei premierului român la instituțiile de stat din Republica Moldova.

Astfel, în perimetrul străzilor pe care se vor deplasa coloanele oficiale, va fi limitat temporar accesul persoanelor și organizarea întrunirilor sau a manifestațiilor în masă. De asemenea, vor fi restricționate lucrările de reparație a drumurilor, intervențiile la rețelele electrice, termice, de alimentare cu apă și canalizare, precum și lucrările de curățare sau tăiere a arborilor.

Restricțiile nu se vor aplica manifestărilor social-culturale autorizate anterior pentru desfășurare în perioada respectivă.

Inspectoratul General al Poliției și Direcția de Poliție a municipiului Chișinău vor asigura ordinea publică și vor informa persoanele fizice și juridice vizate despre restricțiile instituite.

Amintim că premierul României, Luca Niculescu, va efectua marți, 27 octombrie, o vizită oficială la Chișinău. Acesta va avea întrevederi cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, premierul Vasile Tofan și președintele Parlamentului, Igor Grosu. Agenda include și o vizită la Stația Electrică Chișinău, parte a proiectului liniei electrice Vulcănești–Chișinău.