Restricții de circulație în perimetrul PMAN de Ziua Națională a Vinului

Potrivit Primăriei Chișinău, restricțiile de circulație de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt vor fi aplicate pe tronsonul dintre străzile Alexandr Pușkin și Maria Cebotari și se vor menține până luni la ora 05:00. Traficul va fi oprit și pe strada Bănulescu-Bodoni, între străzile Columna și 31 August 1989, până luni, la ora 03:00.

În perioada restricțiilor, transportul public care traversează centrul capitalei va circula pe trasee modificate.

Cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului va fi organizată pe 3 și 4 octombrie de Oficiul Național al Viei și Vinului, în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Primăria municipiului Chișinău. Evenimentul va avea loc în PMAN și va reuni peste 110 producători de vin, sub umbrela brandului vinicol de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”.