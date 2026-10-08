Restricții de circulație pe străzile Asachi, Meșterul Manole și Belgrad

Transportul public va circula pe acest tronson până la ora 23:00, iar în dimineața următoare își va relua circulația de la ora 05:30.

În noaptea de joi spre vineri, între orele 22:00 și 05:00, traficul va fi oprit și pe strada Meșterul Manole, între străzile Ciocana și Maria Drăgan, inclusiv în zona intersecției cu strada Voluntarilor. Transportul public va circula aici până la ora 23:00.

Pe 9 octombrie, între 08:00 și 20:00, restricțiile vor viza strada Belgrad, pe tronsonul dintre străzile Constantin Brâncuși și Varșovia. În acest interval, la șantierul de pe strada Belgrad, 36, urmează să fie instalată o macara-turn.

Sâmbătă, strada Meșterul Manole va fi din nou afectată de restricții, între orele 09:00 și 23:00, pe segmentul dintre străzile Sargidava și Maria Drăgan. Aici sunt programate lucrări de asfaltare.

Autoritățile municipale îndeamnă șoferii să evite zonele în care vor fi instituite restricții și să respecte indicatoarele și regulile de circulație.