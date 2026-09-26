Restricții la utilizarea apei în perioada stării de urgență. Irigarea din Nistru și Prut, sistată

Potrivit Comisiei Naționale de Management al Crizelor, restricțiile se aplică pe tot parcursul zilei. Totodată, alimentarea cu apă potabilă va fi asigurată cu prioritate populației și serviciilor esențiale, inclusiv spitalelor, instituțiilor sociale, școlilor, serviciilor de urgență și infrastructurii critice. Până la începerea sezonului rece urmează să fie asigurat și necesarul de apă pentru funcționarea sistemelor centralizate de termoficare.

Operatorii de apă trebuie să evalueze rezervele disponibile și să pregătească soluții pentru scenarii în care disponibilitatea apei scade cu 10%, 20% sau 30%. Dacă alimentarea prin rețea nu va mai putea fi asigurată, va fi organizată aprovizionarea mobilă, cu prioritate pentru populație și serviciile esențiale. Printre soluțiile de rezervă se numără pompele de mare capacitate, sondele arteziene și alte surse subterane verificate.

În contextul stării de urgență au fost aprobate măsuri și în domeniul energetic și al carburanților, inclusiv limitarea exporturilor de energie în orele de vârf, reducerea consumului pentru iluminat și limitarea cantității de motorină care poate fi cumpărată în recipiente. Măsurile aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor au intrat în vigoare pe 26 septembrie.