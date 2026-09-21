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Doi cetățeni străini, reținuți pentru proxenetism. Victimele provin din șase state, inclusiv R. Moldova

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Doi cetățeni străini, reținuți pentru proxenetism. Victimele provin din șase state, inclusiv R. Moldova

O cetățeană a Ucrainei și un german au fost reținuți la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”, fiind suspectați că ar face parte dintr-un grup criminal organizat care ar fi facilitat practicarea prostituției de către tinere din Republica Moldova și alte cinci state. Potrivit poliției, femeia ar fi coordonat activitatea grupului, iar bărbatul ar fi colectat banii obținuți.

Mai exact, în schemă ar fi fost implicate tinere din Republica Moldova, Ucraina, Federația Rusă, Brazilia, Kazahstan și Kârgâzstan. Acestea ar fi fost cazate în apartamente din Chișinău puse la dispoziție de membrii grupului.

Legătura cu clienții ar fi fost asigurată de dispeceri. Ulterior, tinerele ar fi transmis organizatorilor, prin intermediul unor colectori, între 30% și 50% din veniturile obținute.

Potrivit anchetatorilor, banii colectați ar fi fost convertiți în criptomonede și transferați persoanelor care ar fi coordonat activitatea grupului.

Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore. Aceștia sunt cercetați pentru proxenetism săvârșit de un grup criminal organizat și riscă între cinci și zece ani de închisoare, dacă vor fi găsiți vinovați.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane care ar fi implicate în schemă.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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