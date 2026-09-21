Doi cetățeni străini, reținuți pentru proxenetism. Victimele provin din șase state, inclusiv R. Moldova

Mai exact, în schemă ar fi fost implicate tinere din Republica Moldova, Ucraina, Federația Rusă, Brazilia, Kazahstan și Kârgâzstan. Acestea ar fi fost cazate în apartamente din Chișinău puse la dispoziție de membrii grupului.

Legătura cu clienții ar fi fost asigurată de dispeceri. Ulterior, tinerele ar fi transmis organizatorilor, prin intermediul unor colectori, între 30% și 50% din veniturile obținute.

Potrivit anchetatorilor, banii colectați ar fi fost convertiți în criptomonede și transferați persoanelor care ar fi coordonat activitatea grupului.

Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore. Aceștia sunt cercetați pentru proxenetism săvârșit de un grup criminal organizat și riscă între cinci și zece ani de închisoare, dacă vor fi găsiți vinovați.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane care ar fi implicate în schemă.