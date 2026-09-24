Reuniune 1+1 la Tiraspol: Discuții despre liceele cu predare în grafie latină și Fondul de convergență

Potrivit Misiunii OSCE în Moldova, această înțelegere a fost convenită la întâlnirea reprezentanților politici desfășurată la Tiraspol, transmite IPN.

În cadrul întrevederii în formatul 1+1, noul șef al Misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith, și-a exprimat încrederea că reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului pot purta un dialog constructiv și civilizat, orientat spre interesele cetățenilor. „Cred în maturitatea și capacitatea voastră de a purta discuții civilizate în interesul locuitorilor de pe ambele maluri”, a declarat acesta.

Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a reafirmat angajamentul autorităților pentru o reglementare pașnică și durabilă a conflictului, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Potrivit Biroului Politici de Reintegrare, obiectivul este reintegrarea țării și restabilirea unui spațiu național unic, iar soluțiile identificate trebuie să aducă beneficii concrete cetățenilor.

Printre subiectele discutate s-au numărat punctele de înmatriculare a vehiculelor din Tiraspol și Râbnița. Partea moldovenească va explica prevederile actelor normative relevante, astfel încât acestea să funcționeze eficient, în conformitate cu înțelegerile anterioare.

Părțile au abordat și situația liceelor cu predare în grafie latină. În cazul Liceului „Evrika” din Râbnița, partea transnistreană va continua elaborarea și aplicarea mecanismului de transmitere în gestiunea instituției a imobilului de pe strada Gagarin, 14. Partenerii internaționali vor sprijini stabilirea garanțiilor necesare și aducerea spațiului într-o stare corespunzătoare procesului educațional.

De asemenea, Chișinăul și Tiraspolul au convenit să coopereze pentru identificarea unui spațiu adecvat în Grigoriopol pentru funcționarea Liceului „Ștefan cel Mare și Sfânt”, cu predare în grafie latină.

Un alt subiect discutat a fost Fondul de convergență, destinat reducerii discrepanțelor social-economice dintre regiunea transnistreană și restul țării. Potrivit Biroului de reintegrare, fondurile vor fi direcționate către protecție socială, sănătate, educație și infrastructură, prin mecanisme legale și transparente.

Următoarea întâlnire a reprezentanților politici urmează să aibă loc până la sfârșitul anului.