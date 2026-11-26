Reevaluarea de către Pentagon a poziției militare a SUA în Europa, denumită „NATO 3.0”, a fost anunțată în luna iunie de către secretarul apărării Pete Hegseth, transmite Digi24.ro cu referire la TVP World.

Scopul declarat al acesteia era acela de a transfera o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărarea convențională a bătrânului continent către țările europene. Inițial, se preconiza ca procesul de revizuire, cu o durată de șase luni, să se încheie cu formularea unor recomandări la începutul lunii decembrie.

Sursele TVP World — un oficial occidental și un diplomat european — nu au putut oferi un motiv oficial pentru această întârziere, deși unul dintre ei a speculat că recentele alegeri de la jumătatea mandatului din SUA au constituit un factor, alături de încercările Congresului de a-l destitui pe Hegseth din funcție.

Administrația Trump a pierdut controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului în urma alegerilor din noiembrie, care au înclinat balanța puterii la Washington în favoarea democraților.

Revizuirea poziției SUA față de Europa are loc în contextul în care Polonia insistă pentru o prezență permanentă a trupelor americane pe teritoriul său.

Se așteaptă ca la începutul lunii decembrie Casa Albă să ia o decizie cu privire la înființarea unei baze permanente a SUA în Polonia.