Rezervele valutare ale BNM au crescut cu aproape 200 de milioane de euro în octombrie

Potrivit BNM, creșterea a fost determinată în principal de încasările în favoarea Ministerului Finanțelor, care au însumat 149,31 milioane de euro. Din această sumă, 144,11 milioane de euro reprezintă sprijin bugetar acordat de Comisia Europeană prin intermediul Mecanismului pentru reformă și creștere economică.

Alte intrări au provenit din aprecierea valutelor componente ale rezervelor în raport cu euro, care a generat un câștig de 44,15 milioane de euro, veniturile din gestionarea rezervelor valutare – 14,71 milioane de euro, și reevaluarea valorilor mobiliare din portofoliul de investiții – 8,53 milioane de euro.

De asemenea, rezervele au crescut cu 8,16 milioane de euro din intrările nete aferente rezervelor obligatorii în valută ale băncilor licențiate și cu alte 1,08 milioane de euro din intrările nete în conturile Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă. Alte intrări nete au constituit 4,51 milioane de euro.

În același timp, activele oficiale de rezervă au fost diminuate de plățile pentru serviciul datoriei publice externe, în valoare de 27,77 milioane de euro, plățile Ministerului Finanțelor – 2,74 milioane de euro, precum și rezultatul net al operațiunilor de swap valutar pe piața internă – 0,29 milioane de euro.