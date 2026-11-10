Reziliența instituțiilor de aplicare a legii, esențială pentru parcursul european al R.Moldova

Secretarul de stat al MAI, Alexandru Bejan, a menționat că protecția avertizorilor de integritate și funcționarea eficientă a mecanismelor de raportare sunt esențiale pentru ca angajații să poată semnala abaterile fără teama unor consecințe. Potrivit lui, deși aceste mecanisme sunt deja instituite, aplicarea lor eficientă depinde de asigurarea unei protecții juridice depline.

Totodată, Alexandru Bejan a evidențiat importanța rezilienței instituționale în contextul intensificării amenințărilor hibride. El a menționat că eforturile în domeniul cooperării polițienești, combaterii criminalității organizate, securității frontierelor și gestionării migrației trebuie completate cu măsuri eficiente de prevenire și combatere a corupției.

Paulo Costa, consilier superior în cadrul Centrului de Guvernare a Sectorului de Securitate de la Geneva (DCAF), coorganizator al conferinței, a menționat că organizația desfășoară în Republica Moldova, din 2023, un proiect de consolidare a rezilienței instituționale. În cadrul acestuia participă atât instituții ale statului, cât și organizații neguvernamentale din sectorul securității.

Oficialul a declarat că procesul de aderare la Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova oportunitatea de a adopta o viziune comună asupra standardelor și valorilor europene. Totuși, potrivit lui, fiecare stat trebuie să identifice propriile soluții pentru atingerea acestor obiective, în funcție de realitățile și provocările cu care se confruntă.

Agenda conferinței include discuții despre transpunerea standardelor europene în beneficii concrete pentru cetățeni, digitalizarea instituțiilor din sectorul afacerilor interne și noile amenințări și vulnerabilități, precum dezinformarea, influențele externe și criminalitatea cibernetică.