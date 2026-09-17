Riscurile regionale provocate de încălcarea spațiului aerian de către drone, semnalate de R. Moldova la OSCE

Ambasadoarea Republicii Moldova în Austria, Victoria Roșa a menționat incidentele din 8, 12 și 14 septembrie, precum și caracterul tot mai îngrijorător al acestora, prin frecvență, traiectorii transfrontaliere și riscurile generate pentru populație și aviația civilă.

Delegația Republicii Moldova a reiterat că suveranitatea și spațiul aerian al statelor trebuie respectate, civilii protejați, iar Federația Rusă trebuie să înceteze războiul împotriva Ucrainei și acțiunile care subminează securitatea regională și europeană.

Înființat în 1992, Forumul pentru Cooperare în domeniul Securității are reuniuni săptămânale și este unul dintre principalele organisme decizionale ale OSCE în domeniul politico-militar.