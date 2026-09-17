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Riscurile regionale provocate de încălcarea spațiului aerian de către drone, semnalate de R. Moldova la OSCE

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Riscurile regionale provocate de încălcarea spațiului aerian de către drone, semnalate de R. Moldova la OSCE

Republica Moldova a semnalat la OSCE riscurile regionale generate de încălcările repetate ale spațiului aerian național de către drone, în contextul războiului din Ucraina. Subiectul a fost abordat de reprezentanta permanentă a Republicii Moldova pe lângă OSCE, ambasadoarea Victoria Roșa, în cadrul celei de-a 1 145-a reuniuni a Forumului pentru Cooperare în domeniul Securității organizat în Austria.

Ambasadoarea Republicii Moldova în Austria, Victoria Roșa a menționat incidentele din 8, 12 și 14 septembrie, precum și caracterul tot mai îngrijorător al acestora, prin frecvență, traiectorii transfrontaliere și riscurile generate pentru populație și aviația civilă.

Delegația Republicii Moldova a reiterat că suveranitatea și spațiul aerian al statelor trebuie respectate, civilii protejați, iar Federația Rusă trebuie să înceteze războiul împotriva Ucrainei și acțiunile care subminează securitatea regională și europeană.

Înființat în 1992, Forumul pentru Cooperare în domeniul Securității are reuniuni săptămânale și este unul dintre principalele organisme decizionale ale OSCE în domeniul politico-militar.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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