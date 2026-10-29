Risipă energetică. Vasile Tofan: O clădire în R. Moldova cheltuie de 2 ori mai multă energie pentru încălzire decât în Europa

Potrivit demnitarului, în domeniul energetic din R. Moldova multe proiecte sunt făcute de către cei din domeniul privat. Dar sunt lucruri unde trebuie să intervină autoritățile. De exemplu sunt 4 lucruri pe care le-a depistat și le-a prioritizat Guvernul:

1 Pierdem prea multă căldură în rețele. Termoelectrica - sectorul privat nu poate livra acolo, evident că trebuie să intervină statul.

2 Clădirile noastre consumă prea multă energie. Acolo, tot, sectorul privat are un rol limitat. Trebuie să intervină statul. „La moment, clădirile noastre sunt la jumătate ca eficiență energetică din normele europene. O clădire din Moldova cheltuie de 2 ori mai multă energie per metru pătrat, pentru a fi încălzită, decât în Europa. Și nu plătim doar energia scumpă, dar plătim inclusiv pentru ineficiența asta, aici trebuie să intervină statul”,a specificat Vasile Tofan.

3. Avem prea puține conexiuni electrice cu țările vecine. Trebuie să intervină statul.

4. Iar rețeaua națională de electrificare, traseele magistrale de energie – tot trebuie modernizate ca să avem mai puține pierderi în rețea. Acolo trebuie să intervină statul.

„Noi nu putem controla pretul la energie, dar putem controla eficiența în energie. Dacă vorbim despre termoficarea Chișinăului, păi aproximativ 20% din energie se pierde în rețea. Sunt prea multe țevi învechite, care ne costă pe noi toți în tariff. Și asta ne propunem să reparăm. Aceste conducte imbatranite, care nu au fost reparate de zeci de ani și creează pierderi și avarii, cu riscuri de deconectări în plină iarnă – acolo trebuie să lucrăm.

Soluția este să modernizăm 24 km de rețea, să construim în Centru un rezervor gigantic termic, care ar fi ca o baterie termică unde stocăm căldura. Și când cererea va fi mare – să o putem livra în rețea. Plus 12 centrale termice, cu o capacitate totală de 11 MW, care să fie alimentate pe biomasă. Avem resturi agricole, care sunt aruncate, dar care vrem să-i convertim în peleți. Rezultatul ar fi circa 4,5 mln cubi de gaz economisiti”, a menționat Vasile Tofan.

Despre acest probleme și soluții demnitarul a vorbit în cadrul evenimentului de prezentare a proiectelor strategice de investiții „Construim Moldova” din cadrul Planului de Creștere. Planul de creștere pentru Republica Moldova reprezintă un pachet de sprijin financiar în valoare de 1,9 miliarde de euro din partea Uniunii Europene, și este implementat în perioada 2025–2027.