Rolul profesorului în era IA, tema centrală a Forumului Educației moldo-român de la Chișinău

Rectorul Universității de Stat din Moldova și gazda evenimentului, Otilia Dandara, a precizat că forumul oferă cadrelor didactice oportunitatea de a face schimb de experiență și de a identifica soluții aplicabile în școli și universități. Ea a subliniat că astfel de discuții sunt cu atât mai importante în contextul în care rolul profesorului se schimbă: de la o singură sursă de cunoaștere la o persoană care îi ajută pe elevi să gestioneze multitudinea de surse de informare.

Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Liviu-George Maha, a declarat că dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale îi obligă pe profesori să învețe continuu. El a subliniat că universitățile, autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale ar trebui să contribuie la formarea profesorilor, pentru ca aceștia să dobândească la timp competențele necesare.

Secretarul de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Valentina Olaru, a menționat că deși inteligența artificială poate genera conținuturi și oferi răspunsuri aproape instantaneu, principala valoare în sistemul educațional sunt cadrele didactice care nu pot fi înlocuite. Valentina Olaru a subliniat că tehnologia trebuie să fie un instrument de sprijin în școală pentru profesori și elevi.

Forumul Educației România – Republica Moldova este organizat de Asociația Generală a Învățătorilor din România, filiala din Republica Moldova, în parteneriat cu USM și cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Evenimentul va reuni, în perioada 16-17 octombrie, profesori din învățământul preuniversitar și universitar, manageri educaționali, formatori și experți de pe ambele maluri ale Prutului.