Roman Abramovici, în centrul unui scandal financiar uriaș. Peste o mie de documente ar fi fost antedatate pentru a ascunde averea miliardarului

Dezvăluirile se bazează pe analiza arhivei Cyprus Confidential, care cuprinde peste 500 de mii de documente provenite din companii și structuri financiare offshore, scrie The Guardian, preluat de mediafax.ro.

Potrivit investigației publicate luni, 12 octombrie, operațiunile s-ar fi desfășurat între 1999 și cel puțin 2013, prin modificarea retroactivă a unor contracte și evidențe contabile. Scopul aparent era ca anumite tranzacții să pară încheiate cu ani înainte, astfel încât activele miliardarului să nu mai figureze în bilanțurile unor companii supuse obligațiilor fiscale.

Cum ar fi dispărut două miliarde de dolari din evidențele unei companii

Una dintre cele mai importante descoperiri privește compania cipriotă Kravin Investments, prin care au circulat fonduri provenite din afacerile petroliere ale lui Abramovici. În mai 2003, compania a primit aproximativ trei miliarde de dolari, dintre care a păstrat aproape două miliarde.

Banii au rămas în conturi sau au fost împrumutați altor societăți, generând dobânzi care, în principiu, erau impozabile în Cipru. Documentele arată că, în 2005, consilierii financiari ai miliardarului au discutat modificarea situațiilor contabile pentru anii 2003 și 2004.

Ulterior, au fost întocmite contracte care prezentau compania Kravin drept administrator al fondurilor pentru o altă societate, Kelvedon Worldwide, înregistrată în Insulele Virgine Britanice. Deși documentele purtau date din 2003, investigația indică faptul că unele au fost create cel puțin doi ani mai târziu.

Astfel, aproximativ două miliarde de dolari au dispărut din bilanțul Kravin, odată cu obligațiile fiscale care ar fi putut rezulta din deținerea banilor. Andrew Mitchell, expert britanic în infracțiuni financiare și legislație fiscală, a apreciat că operațiunea descrisă de documente ar putea constitui evaziune fiscală.

Contracte suspecte pentru aproape 100 de milioane de dolari

Investigația descrie și o operațiune din anul 2000, prin care Abramovici ar fi urmărit să obțină aproape 100 de milioane de dolari din companii cipriote care dețineau participații în grupul petrolier Sibneft. Potrivit documentelor, consilierii săi ar fi conceput un sistem de contracte de consultanță antedatate.

Acestea prezentau plăți de 98 de milioane de dolari către o companie intermediară, care ar fi transferat ulterior 99,9% din sumă către Abramovici sub forma unui comision. În arhiva analizată au fost identificate 50 de instrumente de plată asociate acestei operațiuni. Cererile de încasare purtau semnătura miliardarului rus. Avocații lui Abramovici au negat că acesta ar fi participat la falsificarea sau antedatarea necorespunzătoare a documentelor.

Proprietăți de lux și avioane private, eliminate din bilanțuri

O altă parte a investigației privește active de lux evaluate la aproximativ 650 de milioane de dolari. Printre acestea se numărau o proprietate din West Sussex, un penthouse din Londra, un castel din Franța, elicoptere, avioane private, iahturi și un automobil de lux. Activele erau deținute prin compania cipriotă Amiscan Investments.

După introducerea unor noi reguli de raportare în Cipru, în 2003, bunurile ar fi trebuit incluse în situațiile financiare ale companiei. Potrivit corespondenței analizate de jurnaliști, consilierii lui Abramovici ar fi pregătit documente antedatate care creau impresia că proprietățile fuseseră transferate anterior unei alte societăți offshore. Bilanțurile aprobate ulterior nu mai prezentau trei proprietăți și o flotă de vehicule de lux.

Un apropiat al lui Abramovici, suspectat că ar fi indus în eroare justiția britanică

Documentele ridică semne de întrebare și asupra declarațiilor oferite în instanță de Eugene Tenenbaum, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai miliardarului. Într-un litigiu din 2008, privind afacerea petrolieră Sibneft-Yugra, Tenenbaum a susținut că nu deținea informații despre anumite tranzacții înainte de primăvara anului 2004.

Însă documentele din arhiva Cyprus Confidential par să indice că acesta aprobase anterior acorduri referitoare la tranzacțiile respective. Unele înscrisuri prezentate instanței britanice ar fi fost, de asemenea, antedatate, potrivit investigației. Avocații lui Tenenbaum au respins acuzațiile și au afirmat că acesta a depus mărturie cu bună-credință.

Ce spun Abramovici și Deloitte despre acuzații

Avocații lui Roman Abramovici au negat orice implicare a miliardarului în evaziune fiscală, falsificarea documentelor sau inducerea în eroare a autorităților cipriote. Aceștia au susținut că firmele asociate clientului lor s-au bazat pe recomandările unor consultanți profesioniști, inclusiv Deloitte Cyprus, și că Abramovici nu participa la administrarea lor zilnică.

Eugene Tenenbaum a negat, la rândul său, orice faptă ilegală. Deloitte Cyprus a transmis că respectă legislația aplicabilă și că nu mai are acces la corespondența veche de peste 20 de ani, motiv pentru care nu poate verifica integral documentele invocate. Demetris Ioannides, fost președinte al Deloitte Cyprus și ulterior conducător al firmei de consultanță Meritservus, apare în mai multe schimburi de mesaje analizate de jurnaliști.

Ioannides și Meritservus au fost sancționați de autoritățile britanice în 2023 pentru rolul atribuit în sprijinirea oligarhilor ruși în ascunderea averilor. Potrivit The Guardian, analiza documentelor indică faptul că peste o mie de înscrisuri legate de imperiul financiar al lui Abramovici ar fi fost antedatate. Constatările investigației nu reprezintă, în sine, o hotărâre judecătorească prin care să fi fost stabilită vinovăția persoanelor implicate.