România a finanțat construcția unui laborator de educație și cultură românească la Universitatea de Stat din Bălți

Laboratorul de Educație, Cultură, Tradiție și Unitate Românească Autentică (LECTURA) a fost dotat cu mobilier, echipamente moderne și un fond de carte, cu sprijinul financiar al Guvernului României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.

Potrivit ambasadorului, spațiul este destinat activităților educaționale și promovării patrimoniului cultural comun.

„Educația, cultura și tradițiile comune își găsesc un loc aparte în cadrul Laboratorului de Educație, Cultură, Tradiție și Unitate Românească Autentică”, a scris Cristian-Leon Țurcanu.

În cadrul vizitei la Universitatea de Stat „Alecu Russo”, diplomatul a discutat și despre perspectivele educației, oportunitățile de colaborare academică și dezvoltarea relațiilor cu instituțiile de învățământ superior din România.

„O universitate înseamnă mai mult decât formarea unor specialiști. Înseamnă idei, inițiativă și șansa tinerilor de a-și transforma aspirațiile în proiecte concrete”, a menționat ambasadorul.

Cristian-Leon Țurcanu a reiterat că România va continua să sprijine proiectele din domeniul educației și culturii din Republica Moldova, precum și parteneriatele dintre instituțiile academice de pe cele două maluri ale Prutului.