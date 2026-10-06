România ar putea asigura cu apă circa 250 de mii de locuitori din R. Moldova. Planurile pentru extinderea aprovizionării, anunțate de Cristian-Leon Țurcanu

„Alimentarea cu apă în Republica Moldova nu este doar o problemă de moment generată de seceta hidrologică, ci este un subiect care ne preocupă pe termen mediu și lung, având în vedere nu doar schimbările climatice, modificarea tiparelor meteo, dar și efectele colaterale ale războiului din Ucraina asupra infrastructurii de alimentare cu apă din râul Nistru”, a menționat el.

Potrivit diplomatului, în prezent, apa furnizată din România ajunge în doar 13 localități din raioanele Ungheni și Nisporeni.

„Cele două subtraversări funcționale deja ale râului Prut ar putea asigura apă zilnic pentru aproximativ 140 de mii de locuitori. Odată finalizate și celelalte două subtraversări planificate, capacitatea de aprovizionare cu apă s-ar putea ridica la aproximativ 250 de mii de locuitori de pe acest mal al Prutului, inclusiv orașul Bălți”, a precizat ambasadorul.

Cristian-Leon Țurcanu a mai menționat că a discutat despre aceste proiecte cu Ioan Stoian, directorul Apavital M Chișinău, companie românească parte a Apavital Iași.

Potrivit lui, în cadrul întrevederii, părțile au abordat și subiecte privind obstacolele și dificultățile întâmpinate de companie în efortul de a aduce apă curată și sănătoasă în casele oamenilor, cauzate de întârzierile generate la nivel local.