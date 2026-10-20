România are premier după cinci luni și jumătate de criză politică. Guvernul Luca Niculescu, votat de Parlamentul de la București

Din totalul celor 464 de deputați și senatori, la ședința comună au fost prezenți 355, iar 338 și-au exprimat votul. Pentru învestirea Guvernului erau necesare cel puțin 233 de voturi favorabile. Scrutinul s-a desfășurat prin vot secret, cu bile.

Cabinetul Luca Niculescu a beneficiat de sprijinul PSD, PNL, UDMR, al grupului minorităților naționale și al grupului „Uniți pentru România”. Anterior, toți miniștrii propuși au primit avize favorabile din partea comisiilor parlamentare de specialitate.

Votul pune capăt celei mai lungi crize guvernamentale din România de după 1989. Statul a rămas fără un guvern cu puteri depline timp de 169 de zile, începând cu 5 mai, după demiterea Cabinetului condus de Ilie Bolojan printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR.

Luca Niculescu a fost a patra propunere pentru funcția de prim-ministru înaintată de președintele Nicușor Dan în această perioadă, după nominalizările lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan.