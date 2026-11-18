Potrivit diplomatului român, discuțiile s-au concentrat pe reformele structurale implementate în Republica Moldova și pe perspectivele de dezvoltare economică pe termen lung.

”Schimburile cu reprezentanții OCDE responsabili de Republica Moldova au fost și de această dată extrem de constructive, procesul de reforme structurale și perspectivele de dezvoltare economică pe termen lung pe acest mal al Prutului fiind priorități majore pentru România și OCDE deopotrivă”, a scris Cristian-Leon Țurcanu pe rețelele de socializare.

Ambasadorul a subliniat că România va continua să susțină Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și a pledat pentru menținerea asistenței oferite de OCDE autorităților moldovenești.

”Am reiterat sprijinul constant și multidimensional al României pentru procesul de aderare la UE al Republicii Moldova și am încurajat reprezentanții OCDE să continue să ofere asistență autorităților de la Chișinău, în special în acele domenii care pot genera beneficii directe atât pentru cetățenii de rând, cât și pentru mediul de afaceri”, a precizat diplomatul.

Întrevederea dintre Cristian-Leon Țurcanu și Daniel Quadbeck a avut loc la Ambasada României din Chișinău.