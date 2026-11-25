Dorin Junghietu, a mulțumit României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova și a subliniat rolul important al țării vecine în dezvoltarea sectorului energetic și în depășirea situațiilor dificile din ultimii ani.

„În ciuda impedimentelor, am reușit să facem pași importanți. Nu am fi ajuns la rezultatele pe care le avem astăzi fără România alături de noi”, a declarat Dorin Junghietu.

Oficialul a amintit și de pana extinsă de curent din 31 ianuarie, când interconexiunile de 110 kV dintre România și R. Moldova au contribuit la restabilirea alimentării cu energie electrică în mai puțin de 6 ore. Situația putea avea consecințe grave, iar suportul din partea Transelectricii a fost esențial.

Totodată, ministrul a menționat că aproximativ 40% din energia electrică este asigurată prin intermediul pieței OPCOM din România. El a vorbit și despre progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană, inclusiv anunțul privind deschiderea negocierilor pe capitolele IV și V.

„La ultima reuniune a Consiliului formal a Miniștrilor Energiei din UE, de la Luxemburg, toate țările membre au apreciat progresele realizare de Republica Moldova si și-au expus suportul asupra continuării sprijinului în procesul de integrare europeană. Aceste rezultate sunt rodul muncii depuse”, a subliniat Junghietu.

Un alt subiect abordat a fost eficientizarea energetică a clădirilor publice și rezidențiale. Ministrul a menționat că termoizolarea blocurilor de locuit și eficientizarea clădirilor publice sunt printre prioritățile Guvernului Republicii Moldova.

Președintele Comisiei pentru energie din Parlamentul României, István-Loránt Antal, a reafirmat disponibilitatea României de a susține Republica Moldova atât în domeniul energetic, cât și în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„România a semnat un acord strategic cu Republica Moldova care include și o componentă privind securitatea energetică. Dacă aveți nevoie de sprijinul nostru la nivel legislativ, suntem la dispoziția dumneavoastră”, a declarat István-Loránt Antal.

Oficialul a menționat că membrii delegației au avut întrevederi și cu reprezentanții Energocom, OPEM și ANRE. Discuțiile au vizat provocările cu care se confruntă sectorul energetic. Oficialul român a apreciat pregătirea specialiștilor din Republica Moldova și a reiterat sprijinul României pentru parcursul european al statului.

La rândul său, Petrică Lucian Rusu, membru al Comisiei pentru energie din partea Grupului parlamentar al PNL, a vorbit despre progresele Republicii Moldova și importanța dezvoltării proiectelor de interconectare dintre cele două state.

„Vă aflați pe direcția bună. Noi avem responsabilitatea să susținem Republica Moldova și să contribuim la apropierea ei de Uniunea Europeană”, a menționat acesta.

Petrică Lucian Rusu a amintit de proiectele energetice importante, inclusiv liniile electrice Bălți–Suceava și Chișinău–Vulcănești. El a subliniat că Republica Moldova are numeroși susținători în România și a recomandat autorităților de la Chișinău să acorde atenție cerințelor și directivelor europene în procesul de armonizare a legislației.