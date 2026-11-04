România solicită consolidarea prezenței americane pe fondul tensiunilor din regiunea Mării Negre

Potrivit liderului de la București, discuțiile au vizat situația de securitate din regiunea Mării Negre, eforturile României de menținere a stabilității și necesitatea unei acțiuni transatlantice comune pentru contracararea amenințărilor tot mai complexe.

Nicușor Dan a avertizat că România se confruntă cu o gamă largă de amenințări hibride, de la atacuri cibernetice și acte de sabotaj până la incursiuni ale dronelor aeriene și maritime, provocări și campanii de dezinformare.

”În prezent, Marea Neagră este una dintre cele mai periculoase și instabile regiuni maritime din punct de vedere strategic, confruntându-se cu o escaladare serioasă a tensiunilor și cu o expunere semnificativă la efectele de propagare ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei”, a declarat președintele României.

În acest context, liderul de la Cotroceni a subliniat că Bucureștiul alocă resurse considerabile pentru gestionarea riscurilor de securitate, în special a celor care afectează libertatea navigației și infrastructura energetică critică.

Totodată, Nicușor Dan a mulțumit administrației americane pentru contribuția la securitatea României și a reafirmat angajamentul Bucureștiului față de Parteneriatul Strategic cu Statele Unite. Potrivit acestuia, România rămâne un aliat de încredere al Washingtonului, contribuind la descurajarea amenințărilor regionale și la susținerea prezenței strategice americane în zona Mării Negre.

”Contăm pe angajamentul constant al Statelor Unite și al aliaților noștri. O prezență economică și militară americană mai puternică în România are o importanță strategică și va contribui la consolidarea legăturii transatlantice”, a subliniat Nicușor Dan.

Întrevederea a avut loc în contextul deteriorării mediului de securitate din regiunea Mării Negre, determinată de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de intensificarea amenințărilor hibride la adresa statelor din regiune.