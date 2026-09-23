România vine și mai aproape de R. Moldova. Parlamentul de la Chișinău va ratifica un acord privind infrastructura de transport de interes strategic

Mai exact, este vorba despre interconectarea drumurilor din R. Moldova la rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T), precum și aplicarea controlului coordonat la trecerea frontierei în punctul amplasat pe teritoriul României.

„Potrivit Acordului, Guvernul României va finanța construcția podului și a infrastructurii conexe, a punctului de trecere a frontierei de stat amplasat pe teritoriul României, precum și a elementelor de infrastructură prevăzute în Acord, inclusiv a investițiilor amplasate pe teritoriul Republicii Moldova. Costul estimativ al investițiilor este de 56 de milioane de euro. În același timp, Guvernul Republicii Moldova va finanța construcția sectorului de autostradă dintre culeea podului peste râul Prut și drumul național R16. Drumul are o lungime de 0,5 kilometri, iar valoarea investițiilor necesare este estimată la 5 milioane de euro”, explică Serviciul de Comunicare și Relații Publice a Parlamentului, prin intermediul unui comunicat.

Aici este de menționat că noul Acord va substitui unul similar, încheiat în 2022 între Republica Moldova și România, care reglementa exploatarea, întreținerea și repararea podului peste râul Prut, între localitățile Ungheni – Ungheni.

Potrivit autorilor, necesitatea acestui nou Acord a venit în timpul construcției podului, când au fost identificate noi oportunități de dezvoltare a infrastructurii. Este vorba despre ajustarea modului de control la trecerea frontierei, precum și despre posibilitatea extinderii finanțării preferențiale a proiectului de către Uniunea Europeană.

Astfel, a fost inclusă faza de construcție a ultimului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni, sectorul Iași – Ungheni pe teritoriul României și primul sector de autostradă Ungheni – Chișinău – Odesa pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv a terminalului intermodal feroviar Berești.

Conform prevederilor, perioada de lucrări este prevăzută până la finele anului 2030.