Numit în funcție vineri, 20 noiembrie, prin decizia premierului Luca Niculescu, noul secretar de stat al DRRM, Romeo Moșoiu, a condus deja prima ședință instituțională, în cadrul căreia directorul general Constantin-Valentin Răducanu, care a avut atribuții de secretar de stat al DRRM în ultimul an și nouă luni, i-a predat activitățile Departamentului.

„Prezența în Republica Moldova, prin proiecte de impact și vizibilitate pe măsură, este prioritatea mandatului meu. Îmi doresc dezvoltarea colaborărilor instituționale ale DRRM atât în România, cât și în Republica Moldova, cu scopul consolidării comunității de limbă, cultură, spiritualitate și istorie de pe ambele maluri ale Prutului”, a declarat Romeo Moșoiu.

Organizat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului României și în coordonarea Cancelariei Prim-ministrului, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) are ca obiectiv principal de activitate promovarea valorilor românești peste Prut. În acest sens, DRRM finanțează direct (acțiuni proprii rezultate din viziune proprie/strategie instituțională) și indirect (sesiuni de finanțare nerambursabilă/depunere de proiecte) proiecte ale căror beneficiari sunt cetățenii Republicii Moldova.

Romeo Moșoiu a ocupat funcția de consilier al ministrului educației din ianuarie 2010 până la numirea în funcția de secretar de stat al DRRM. Anterior mandatului din Ministerul Educației, acesta a ocupat timp de șase luni funcția de consilier al ministrului tineretului și sportului. Între anii 1997 și 2000, a fost consilier la Departamentul pentru Culte, Cultură și Educație al Președinției României, în timpul mandatului președintelui Emil Constantinescu. În perioada 2001-2004, a deținut funcția de director executiv al Centrului „Eudoxiu Hurmuzachi”, instituție destinată sprijinirii educaționale și culturale a etnicilor români din afara granițelor țării.