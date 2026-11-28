„Un început de mandat cu o semnificație aparte: secretarul de stat Romeo Moșoiu, împreună cu o delegație DRRM, a sărbătorit Ziua României la Chișinău – o sărbătoare care ne aparține tuturor, de o parte și de alta a Prutului”, se arată în mesajul publicat de DRRM.

Instituția a adresat mulțumiri ambasadorului României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, echipei Ambasadei și tuturor celor implicați în organizarea evenimentului.

Cu acest prilej, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova a oferit fiecărui invitat câte un dar simbolic, în amintirea evenimentului.

„La mulți ani, România! La mulți ani, tuturor românilor!”, a transmis DRRM.