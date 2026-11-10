Rumen Radev: Liderii europeni susțin propunerea de moratoriu asupra atacurilor împotriva navelor civile din Marea Neagră

Radev a vorbit la Varna, unde s-a întâlnit cu președintele CE, Ursula von der Leyen, în timpul vizitei sale de lucru în Bulgaria. El și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul acordat inițiativei pe care a propus-o împreună cu președintele României.

Premierul a vorbit la o conferință de presă comună cu președintele Comisiei Europene la Academia Navală Nikola Vapțarov. El a spus că a fost în contact cu ea din primele ore după atacurile asupra navelor comerciale din zona economică exclusivă a Bulgariei. Radev a descris prezența Ursulei von der Leyen la Varna ca un semn de solidaritate cu Bulgaria.

Radev a spus că amândoi au fost informați despre situația din regiunea Mării Negre la Academia Navală, adăugând că mediul de securitate se schimbă rapid. Prim-ministrul a menționat că într-o lună au murit mai mulți marinari în Marea Neagră decât în opt luni în Strâmtoarea Ormuz.

„Aceste atacuri sunt absolut inacceptabile. Marinarii nu fac parte dintr-un conflict armat și navele comerciale nu trebuie să fie ținte ale atacurilor”, a spus Radev.

El a descris atacurile ca o încălcare a legii maritime și internaționale și a adăugat că realizarea păcii necesită o încetare a focului și o diplomație activă.

Radev a spus că a informat-o pe von der Leyen despre un incident tragic implicând două coliziuni în lanț pe Autostrada Trakia, în apropiere de Iambol, mai devreme marți. El a menționat că bilanțul morților a ajuns la 11, cu 48 de persoane rănite, și a exprimat condoleanțe pentru familiile și rudele celor decedați.

Președintele CE, Ursula von der Leyen, a fost întâmpinat de protestatari care strigau „Ursula, nu ești binevenită” când a ajuns mai devreme în cursul zilei la Varna. Demonstranții fluturau steaguri naționale bulgare și steaguri ale partidului Vazrajdane.

Nikolai Kostadinov, consilier municipal în Varna din partea partidului, a spus că protestul a fost organizat de cetățeni pe rețelele sociale, mai degrabă decât de partidul în sine.

Protestatarii au afișat, de asemenea, pancarte în bulgară, engleză și germană, cerându-i lui von der Leyen să plece, susținând că Bulgaria vrea și are nevoie de pace, nu de război.

Atunci când coloana oficială a intrat în incinta Academiei Navale din Varna, protestatarii au aruncat cu fructe înspre vehicule. Un cordon de poliție i-a împiedicat să se apropie de coloană.