Rusia a atacat cu rachete balistice un spital din cel de-al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Zeci de persoane au fost rănite

226 de persoane au fost evacuate către alte unități medicale din Harkov. Pe lângă spitalul din cartierul Nemishlyansk, atacul a provocat pagube la mai multe clădiri de locuințe, mașini parcate, un laborator, o altă unitate medicală și infrastructura energetică, transmite Digi24.RO.

Într-o parte a orașului Harkov, serviciile de utilități au fost nevoite să întrerupă temporar alimentarea cu căldură, iar metroul a avertizat asupra unei posibile modificări a programului de funcționare din cauza tensiunii instabile în rețelele electrice.

În noaptea de 2 spre 3 noiembrie, încă trei regiuni ale Ucrainei au fost ținta atacurilor aeriene ale Forțelor Armate ale Federației Ruse: Vinnița, Odesa și Dnipropetrovsk. În ultima regiune, primarul orașului Dnipro, Boris Filatov, a subliniat că unul dintre proiectile a lovit secția de îngrijiri paliative a spitalului local.

De asemenea, numărul victimelor atacului rus din 2 noiembrie asupra punctului de distribuire a ajutorului umanitar din Kamyshevakha, regiunea Zaporijia, a crescut la 30 de persoane. Luna trecută, armata rusă a lansat cel puțin patru atacuri asupra zonelor din spatele liniilor frontului ucrainene, care au provocat victime în masă în rândul populației civile.

Este vorba despre atacurile asupra unui bloc de locuințe din orașul Priluki, din regiunea Cernigov, asupra unor autobuze de pasageri din orașul Kramatorsk, din regiunea Donetsk, asupra unui bloc de locuințe din orașul Zaporijia și asupra gării din orașul Dnipro.

În total, doar aceste patru atacuri au provocat aproximativ 100 de victime.

Anterior, ONU a înregistrat o creștere bruscă a numărului de victime ale atacurilor forțelor armate ruse asupra teritoriului ucrainean în toamna anului 2026: în septembrie anul trecut, numărul acestora a fost cu 85% mai mare decât în septembrie 2025.



