Rusia a avariat un pod în regiunea Odesa, esenţial pentru exporturile de cereale pe Dunăre

Compania nu a precizat când a fost avariat podul sau cât de grave sunt pagubele. De la începutul războiului, Rusia l-a atacat aproape săptămânal.

Majoritatea transporturilor de marfă, inclusiv cerealele, au fost redirecţionate prin porturile fluviale de pe Dunăre după ce atacurile ruseşti au blocat efectiv porturile ucrainene de la Marea Neagră, care gestionau 90% din exporturile ţării.

Ucraina operează trei porturi fluviale pe Dunăre. Mărfurile pot ajunge la acestea fie prin podul avariat, fie prin Moldova vecină, unde capacitatea de tranzit este limitată.

Potrivit Ukrzaliznîţia, aproximativ 3.000 de vagoane de cereale se îndreaptă în prezent către porturile de pe Dunăre pentru a fi exportate mai departe. Fără pod, ar avea nevoie de 26 de zile pentru a ajunge la porturi.

„Situaţia este foarte dificilă. Lucrăm la refacerea podului Bilhorod-Dnistrovski”, a declarat un reprezentant al companiei, fără a oferi detalii suplimentare.

„Timpul minim de aşteptare pentru vagoane va fi de 26 de zile dacă nu redeschidem podul”, a precizat el.

Ukrzaliznîţia a precizat că, de la începutul lunii, 118.000 de tone de cereale au fost transportate către porturile de pe Dunăre.

Alte 346.200 de tone au fost transportate pentru export prin punctele de trecere a frontierei terestre cu ţările din Europa de Est.