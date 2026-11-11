Rusia a doborât 92 de drone deasupra regiunii Leningrad

Regiunea găzduieşte porturile Ust-Luga, Primorsk şi Vysotsk, esenţiale pentru exporturile ruseşti de petrol şi cereale către Marea Baltică, precum şi rafinăria de petrol Kirishi, a doua ca mărime din Rusia.

Deocamdată, Reuters nu a putut confirma în mod independent această informaţie.

Luni, o dronă a lovit rafinăria Kirishi, administrată de Surgutneftegaz, provocând un incendiu la uzină şi ucigând o femeie în regiunea în care se află Sankt Petersburg, oraşul natal al preşedintelui Vladimir Putin.

Ţările vecine, Letonia şi Lituania, au avertizat populaţia să se adăpostească împotriva ameninţărilor reprezentate de drone neidentificate care intră în spaţiul lor aerian prin Rusia sau Belarus şi au declarat că avioanele de vânătoare ale apărării aeriene a NATO au fost mobilizate.

În Ucraina, o parte din oraşul Krivoi Rog, situat în centrul ţării, un bastion industrial şi oraşul natal al preşedintelui Volodimir Zelenski, a rămas fără curent electric în urma unui atac cu drone, a declarat un oficial pe Telegram.