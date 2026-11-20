Apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să doboare 79 de rachete de croazieră și doar trei rachete balistice, ceea ce confirmă vulnerabilitatea extremă a Ucrainei în fața atacurilor cu acest tip de armament, din cauza deficitului cu care se confruntă armata Ucrainei în materie de muniții pentru sistemele antiaeriene Patriot.



Pe lângă rachete, armata rusă a lansat asupra teritoriului ucrainean 404 drone de lungă distanță, dintre care 123 erau drone cu motor cu reacție, mai greu de interceptat din cauza vitezelor mai mari pe care le dezvoltă.



Din totalul dronelor, 380 au putut fi neutralizate de apărarea antiaeriană ucraineană.



Dronele și rachetele care nu au fost interceptate au lovit direct 23 de locuri în Ucraina, care nu au fost specificate de Forțele aeriene ucrainene. Fragmente din dronele și rachetele interceptate au căzut în alte zece locuri, potrivit raportului acestei componente a armatei ucrainene.



Atacul rusesc de vineri intervine după ce președintele rus, Vladimir Putin, a amenințat cu represalii în urma celor trei atacuri consecutive ale forțelor ucrainene din această săptămână asupra podului Kerci, ce leagă Crimeea anexată de Rusia continentală, care a trebuit să fie închis traficului din cauza daunelor grave suferite.



Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat joi, unde a participat alături de liderii a peste 40 de țări aliate Kievului la summitul așa-numitei Coaliții de Voință la Berlin, că Ucraina are nevoie urgentă de sisteme suplimentare de apărare antiaeriană pentru a putea face față atacurilor rusești cu rachete balistice și cu drone cu motor cu reacție.



În timp ce Ucraina a reușit să oprească, iar în unele cazuri să contracareze avansul rușilor pe front, Rusia dispune de o superioritate aeriană clară pe care o folosește pentru a distruge, prin acest tip de atacuri, toate tipurile de infrastructuri militare și civile din spatele liniilor ucrainene, notează EFE, preluat de agerpres.ro.



Valurile de rachete și drone rusești, a căror țintă a fost noaptea trecută Ucraina, au făcut cel puțin opt morți în întreaga țară, lovind poduri la Kiev și instalații energetice, relatează AFP.



Cel puțin șase persoane au fost ucise, iar alte 15 rănite la Kiev, în timp ce alte două și-au pierdut viața în Liov, mare oraș din vestul țării, au anunțat vineri dimineață autoritățile. Printre cei decedați la Kiev, trei sunt angajați ai companiei municipale de apă, potrivit primarului Vitali Kliciko.



Un bilanț precedent consemna doi morți și doi răniți la Kiev în urma atacurilor rusești.



Aceste atacuri au avut loc a doua zi după o întâlnire în China între Vladimir Putin, omologul său chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump, în cadrul căreia liderul rus a menționat 'responsabilitatea lor comună' în materie de securitate mondială.



Kremlinul a publicat, de asemenea, o declarație comună 'în favoarea păcii', care nu menționa deloc invazia Rusiei în Ucraina, declanșată cu aproape cinci ani în urmă și devenită cel mai sângeros conflict armat din Europa după cel de-al Doilea Război Mondial, potrivit AFP.