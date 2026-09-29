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Rusia a lovit două nave străine, confirmă Zelenski

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Rusia a lovit două nave străine, confirmă Zelenski

Rusia a lovit în atacul cu drone și rachete efectuat în noaptea de luni spre marți asupra Ucrainei două nave sub pavilion străin pe coasta Mării Negre a regiunii Odesa, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

Zelenski a mai afirmat că Rusia a lovit de asemenea în acest atac infrastructuri energetice, inclusiv substații electrice, afaceri civile și clădiri rezidențiale. Capitala Kiev și alte zece regiuni ale Ucrainei au fost atacate noaptea trecută, a adăugat președintele ucrainean, potrivit Agerpres.

Ministerul rus al Apărării a transmis mai devreme că a bombardat în noaptea de luni spre marți cu rachete și drone în Ucraina centre logistice și informatice, infrastructuri energetice, portuare și feroviare, unități pentru producția și depozitarea dronelor, precum și nave.

În portul Odesa a fost avariată o navă și încă una a fost atacată în largul mării, a adăugat ministerul rus, care susține că aceste nave transportau echipamente militare pentru Ucraina. În portul Ismail de pe Dunăre au fost atacate instalații portuare destinate descărcării produselor militare, a mai afirmat Ministerul rus al Apărării.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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