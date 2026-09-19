Rusia a pierdut 1,5 milioane de soldaţi în Ucraina începând cu 24 februarie 2022, susţine Statul Major General al Forţelor Armate ucrainene

Cifra include 1.520 de victime înregistrate de forţele ruse în ziua precedentă, transmite News.ro.

Conform raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 12.352 de tancuri, 25.357 de vehicule blindate de luptă, 150.922 de vehicule şi cisterne de combustibil, 50.011 sisteme de artilerie, 2.143 de sisteme de lansare multiplă a rachetelor, 1.657 de sisteme de apărare aeriană, 442 de avioane, 356 de elicoptere, 2.672 de vehicule terestre fără pilot, 35 de nave şi ambarcaţiuni, precum şi două submarine.

Statul Major General al Ucrainei nu a dezvăluit propriile pierderi din timpul războiului, invocând secretul operaţional.

Rapoartele unor think-tank-uri occidentale independente sunt de acord că pierderile ruseşti depăşesc semnificativ pierderile Ucrainei, Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS) estimând raportul la „aproximativ 2,5:1 sau 2:1”.

Un raport CSIS din ianuarie 2026 arată că Ucraina a înregistrat probabil între 500.000 şi 600.000 de victime în perioada februarie 2022 – decembrie 2025, dintre care se estimează că între 100.000 şi 140.000 au fost ucişi în luptă (KIA).