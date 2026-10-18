Rusia a preluat activele unor companii din Franţa, Germania, Suedia şi Belgia, ca represalii pentru sprijinul european acordat Ucrainei

Decretul, publicat joi, vizează activele producătorului francez de pardoseli Tarkett, companiei germane de ambalaje Menshen, grupului suedez Sverige International Holdings şi producătorului belgian de articole de igienă Ontex.

Pe listă figurează şi activele din Rusia ale fostului producător european de ambalaje metalice Eviosys, achiziţionat în decembrie 2024 de grupul american Sonoco. Acestea sunt deţinute printr-o filială olandeză a companiei americane.

Administraţia temporară a activelor a fost transferată unor companii ruseşti puţin cunoscute, în continuarea măsurilor similare adoptate luna trecută împotriva grupului alimentar Nestlé şi a retailerilor Auchan şi Metro.

”Ţara de origine a fost unul dintre factorii luaţi în considerare în adoptarea deciziei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, acuzând statele respective de implicare în ”exproprieri ilegale ale proprietăţilor ruseşti”.

Kremlinul a susţinut că măsurile reprezintă şi un răspuns la implicarea statelor europene în ostilităţile militare din Ucraina, precizând că preluarea controlului asupra activelor este reversibilă.

Compania belgiană Ontex, care are aproximativ 350 de angajaţi în Rusia şi operează o fabrică în apropierea Moscovei, a anunţat că analizează măsurile necesare pentru protejarea activelor şi asigurarea continuităţii operaţiunilor.

Tarkett a confirmat că pierde controlul efectiv asupra activităţilor sale din Rusia şi că evaluează situaţia.

Sonoco a precizat anterior că şi-a încheiat retragerea din Rusia în 2022, însă a dobândit ulterior noi active prin achiziţia Eviosys, acestea reprezentând aproximativ 0,5% din activele totale ale grupului.

Într-o întâlnire cu reprezentanţi ai mediului de afaceri rus, desfăşurată înaintea publicării decretului, Putin a recunoscut că preluarea activelor occidentale are şi ”anumite dezavantaje”, fără să ofere detalii. El a îndemnat companiile ruseşti beneficiare să îşi asigure finanţarea din surse interne, invocând riscurile dependenţei excesive de pieţele internaţionale.

Noile măsuri au fost adoptate într-un moment de intensificare a tensiunilor dintre Moscova şi capitalele europene, pe fondul sprijinului acordat Ucrainei şi al discuţiilor privind utilizarea activelor ruseşti îngheţate în Occident.

Rusia critică Uniunea Europeană pentru blocarea unor active suverane ruseşti în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro, precum şi pentru măsurile adoptate împotriva proprietăţilor companiilor ruseşti din statele occidentale.