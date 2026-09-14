Rusia amenință cu noi atacuri după incidentul de la granița Poloniei: armata își va continua misiunea



”Dacă am înțeles bine, vorbim despre teritoriul ucrainean. Personalul nostru militar își îndeplinește misiunile în toată Ucraina și va continua să o facă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în conferința sa de presă telefonică zilnică.

Compania feroviară ucraineană Ukrzalizniția a relatat că o dronă rusească a lovit locomotiva unui tren care circula de la Kiev la Varșovia, la doar doi kilometri de granița cu Polonia.

Echipajul trenului, care transporta peste 200 de persoane, a fost avertizat din timp despre amenințare și, datorită acestui fapt, nimeni nu a fost rănit.

În urma recentelor atacuri rusești asupra teritoriului ucrainean, foarte aproape de granița cu Polonia, premierul polonez Donald Tusk a anunțat că, drept răspuns la recentele atacuri rusești asupra teritoriului ucrainean, foarte aproape de granița cu Polonia, se pregătește să consolideze securitatea în fața a ceea ce a descris drept o 'escaladare' din partea Moscovei.

”Nu putem exclude faptul că această escaladare va afecta teritoriul nostru”, a avertizat el, după ce dronele rusești au atacat și o benzinărie din apropierea punctului de trecere a frontierei Dorohusk-Iagodzin, care a trebuit să fie evacuată.

În acest sens, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a îndemnat partenerii Ucrainei să nu se lase intimidați, referindu-se la atacul cu drone rusești asupra trenului, după ce s-a aflat că, pe aceeași linie, circulase un alt convoi, avându-i la bord pe fostul prim-ministru britanic Boris Johnson și mai mulți înalți oficiali europeni.

Potrivit lui Kallas, care a făcut declarații la sosirea sa la Summitul European dedicat Regiunii Arctice de la Rovaniemi, în Finlanda, este clar că obiectivul acestui atac a fost de a speria țările occidentale pentru a nu sprijini Ucraina și a nu călători acolo pentru a-și arăta sprijinul.

”A fost în mod clar un mesaj îndreptat către lumea occidentală”, a afirmat ea, subliniind că răspunsul trebuie să fie opusul a ceea ce Rusia urmărește prin acest tip de atacuri. ”Trebuie să demonstrăm că suntem aici pentru Ucraina și că nu vom fi intimidați, pentru că altfel, Rusia va obține ceea ce își dorește, adică supunerea Ucrainei”, care, de altfel, nu este obiectivul final al Moscovei, a avertizat ea. ”Obiectivul lor final merge mult mai departe. Așadar, trebuie să rămânem fermi în această privință”, a adăugat șefa diplomației europene.

Kievul, care a denunțat o creștere semnificativă a provocărilor rusești la granița dintre Ucraina și NATO, suspectează că Moscova a vizat trenul care îi transporta pe reprezentanții europeni în atacul său asupra trenului.

Ministerul Apărării rus a confirmat duminică atacul asupra infrastructurii feroviare din vestul Ucrainei, susținând că acesta transporta arme din Europa către Ucraina.

Duminică dimineață devreme, apărarea aeriană poloneză a detectat peste 12 drone de atac rusești cu reacție Gheran-5 deasupra spațiului aerian din vestul Ucrainei, ceea ce a determinat ridicarea de la sol a avioanelor de vânătoare și alertarea locuitorilor din regiunile de frontieră cu privire la o posibilă incursiune.