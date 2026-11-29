"În cursul ultimei nopţi, de sâmbătă spre duminică, Forţele Apărării Aeriene în serviciu au interceptat şi distrus 1.017 vehicule aeriene fără pilot cu aripă fixă" în aproximativ 20 de regiuni, anunţă ministerul rus și News.ro.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, autorităţile ruse au anunţat că au distrus 1.246 de drone ucrainene.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, în total 542 de drone ucrainene au fost lansate către Moscova, a anunţat pe Telegram primarul Moscovei, Serghei Sobianin.

"Majoritatea au fost neutralizate de către Forţele Apărării Aeriene ale ministerului Apărării mai la depărtare. În total, 105 drone au fost distruse în apropierea Moscovei", a precizat el.