Ministerul rus a precizat, într-o postare pe Telegram, că unitatea fabricii era utilizată pentru producerea de muniție destinată armatei ucrainene.



Oficialii ucraineni nu au făcut niciun comentariu cu privire la informațiile referitoare la fabrica de țigări.



Procurorii regionali au anunțat pe Telegram că un atac cu rachete asupra unui district din Harkov s-a soldat cu rănirea a 11 persoane, inclusiv doi copii. Aceștia au precizat că un oficiu poștal, mai multe magazine și autoturisme au suferit pagube.



Primarul orașului Harkov, Ihor Terehov, a declarat că o dronă ruseasca a lovit o unitate medicală într-un alt district și, în urma impactului, ferestrele au fost sparte, însă nu s-au înregistrat victime.



În regiunea Vinița, situată în sud-vestul țării, guvernatorul regional a anunțat că un atac rusesc a provocat un incendiu, soldat cu decesul a două persoane.



Compania British American Tobacco (BAT) a anunțat la rândul său duminică că forțele ruse au atacat din nou fabrica sa din Priluki, în regiunea Cernihiv, folosind drone de luptă.



BAT a precizat că nimeni nu a fost ucis sau rănit în urma atacului, însă la fabrică a izbucnit un incendiu. Ulterior, televiziunea ucraineană a publicat pe Telegram o fotografie cu fabrica avariată.



Acesta este cel de-al doilea atac asupra fabricii. Forțele militare ruse au lansat un atac asupra sa la începutul lunii septembrie, după care activitatea fabricii a fost suspendată temporar.