Rusia anunță un atac asupra industriei militare ucrainene. O dronă a lovit un bloc de locuințe din Kiev

În capitala Ucrainei s-au auzit explozii în primele ore ale zilei de joi, a relatat un martor pentru agenţia de presă britanică.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că o femeie a fost ucisă, iar cinci persoane au fost rănite după ce o dronă rusească a lovit o clădire cu nouă etaje din cartierul Solomianski, provocând un incendiu.

Ministerul Apărării rus a anunţat, într-un comunicat, că a lovit o fabrică de rachete la Kiev, un atelier de asamblare a dronelor şi o fabrică de combustibil pentru rachete în regiunea capitalei ucrainene, precum şi staţii electrice în regiunea Jîtomîr din vestul ţării.

Atacurile ruseşti au avariat, de asemenea, infrastructura energetică şi civilă în regiunea Rivne din nord-vestul Ucrainei, a declarat un oficial ucrainean local pe Telegram, citat de DIGI24.ro.

La Moscova, primarul Serghei Sobianin a transmis pe Telegram că forţele de apărare antiaeriană au doborât, în cursul nopţii, cinci drone ucrainene care se îndreptau spre capitala Rusiei.

Ministerul Apărării a precizat că, în total, 71 de drone ucrainene au fost doborâte pe teritoriul Rusiei în timpul nopţii.