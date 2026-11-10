Rusia expulzează un diplomat moldovean, ca răspuns la decizia Chișinăului după incidentul cu drona de la Telenești

Măsura vine ca răspuns la decizia autorităților de la Chișinău de a declara persona non grata, pe 23 octombrie, un angajat al Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova, în urma prăbușirii unei drone care transporta explozibil în raionul Telenești.

În comunicatul emis pe 10 noiembrie, Ministerul rus de Externe susține că autoritățile moldovenești nu ar fi prezentat dovezi privind originea rusă a aparatului de zbor. Moscova califică expulzarea diplomatului rus drept o măsură „neîntemeiată” și un nou „pas neprietenos” din partea Chișinăului.

„Adevăratul său scop este distrugerea în continuare a relațiilor ruso-moldovenești, care au o istorie de mai multe secole, și crearea unor condiții cât mai nefavorabile pentru activitatea reprezentanței diplomatice ruse la Chișinău”, se arată în comunicatul diplomației ruse.

Autoritățile de la Moscova precizează că declararea indezirabilă a angajatului Ambasadei Republicii Moldova a fost decisă în baza principiului reciprocității.

Amintim că, pe 23 octombrie, o dronă care transporta explozibil s-a prăbușit și a explodat în satul Chiștelnița, raionul Telenești, la o distanță de până la 100 de metri de o locuință. În urma incidentului, autoritățile moldovenești au decis expulzarea unui angajat al misiunii diplomatice ruse de la Chișinău.