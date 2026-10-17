Rusia încearcă să provoace o „pană electrică” generală în Ucraina înaintea iernii

„Rusia încearcă să provoace o pană electrică generală în Ucraina, chiar înaintea iernii. Rusia încearcă să-i lase pe milioane dintre compatrioții noștri fără curent și încălzire”, a postat președintele ucrainean pe rețelele sociale, făcând apel la aliați „să facă presiune” asupra Moscovei pentru ca acest lucru să înceteze.

Rusia a atacat peste 15 facilități energetice în regiuni centrale și vestice în cursul nopții, a acuzat Zelenski.

„Rusia și-a extins campania împotriva sistemului energetic și încearcă să afecteze cât mai mult rezervele Ucrainei și capacitatea de a efectua reparații”, a menționat pe Telegram șeful statului ucrainean, potrivit Reuters.

El a subliniat că scutirea Rusiei de sancțiuni majore de către Donald Trump nu face decât să-l încurajeze pe Vladimir Putin.

„Orice suspendare a sancțiunilor americane, o ușurare a presiunii asupra agresorului, recompense financiare pentru Putin – toate acestea nu fac decât să îl încurajeze să continue să atace”, a avertizat Zelenski.

Ministerul rus al Apărării a anunțat sâmbătă că a efectuat un atac la scară largă în timpul nopții asupra unor ținte din infrastructura ucraineană, inclusiv asupra celei mai mari oțelării a țării, din orașul Krivoi Rog, relatează Reuters.

Fabrica este în proprietatea gigantului oțelului ArcelorMittal, care a suspendat activitatea în septembrie după o serie de lovituri rusești cu rachete balistice.

Într-un comunicat, ministerul a precizat că oțelăria aproviziona cu produse din oțel complexul militaro-industrial ucrainean.

Potrivit sursei citate, o substație de electricitate din orașul Jitomir, din nordul Ucrainei, a fost de asemenea lovită, la fel ca și o oțelărie din Zaporojie, oraș aflat în apropiere de linia frontului.

Un cargou din Marea Neagră a fost de asemenea lovit, a precizat Ministerul rus al Apărării, afirmând că acesta transporta încărcătură militară în portul ucrainean Odesa.

Reuters precizează că nu a putut confirma independent informațiile făcute publice de ministerul rus.