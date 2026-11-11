Rusia // Incendiu la un important port petrolier de la Marea Baltică după un atac cu drone

„Primele informații indică faptul că un atac cu drone a lovit zona portuară Ust-Luga, provocând un incendiu”, a transmis Aleksandr Drozdenko pe Telegram, transmite Agerpres.

Acest port, care se deschide spre Golful Finlandei, este o infrastructură majoră pentru exporturile rusești de gaze, petrol, îngrășăminte și cărbune.

Guvernatorul a raportat că un total de 146 de drone au fost neutralizate în regiunea Leningrad în cursul nopții, adăugând că „operațiunile de luptă continuă”.

Aeroportul Pulkovo, care deservește Sankt Petersburg și regiunea înconjurătoare, a afișat pe site-ul său peste 18 zboruri anulate sau întârziate miercuri dimineață.

Statele baltice - Lituania, Letonia și Estonia - au transmis miercuri o avertizare cu privire la o amenințare reprezentată de drone, iar Finlanda vecină a impus restricții temporare parțiale în spațiul aerian și maritim, pe fondul acestor lovituri.

Aceste atacuri au loc în timp ce delegațiile ucraineană și rusă poartă discuții la Abu Dhabi, mediate de Statele Unite, pentru a încerca să găsească o soluție la conflictul care durează din 2022.

Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone împotriva industriei energetice rusești în ultimele 18 luni, încercând să reducă veniturile Kremlinului și să submineze capacitatea acestuia de a finanța războiul.

Kievul, la rândul său, denunță atacurile rusești asupra rețelei sale energetice, care ridică temeri privind o nouă iarnă fără încălzire, apă curentă sau electricitate pentru milioane de ucraineni.