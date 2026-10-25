Rusia, interesată de informațiile din structurile de stat ale R. Moldova: Ce măsuri ia Ministerul Apărării pentru a preveni scurgerile de informații?

În cadrul emisiunii „Eurosecuritate” de la Vocea Basarabiei, Anatolie Nosatîi a explicat că instituțiile Ministerului Apărării aplică proceduri de protecție a informațiilor în conformitate cu Legea nr. 245 privind secretul de stat. Totodată, au fost desfășurate activități de informare a personalului, iar printre măsurile introduse se numără testarea la poligraf a militarilor și a altor persoane din cadrul Armatei Naționale care au acces la informații secrete.

„Am introdus și testarea prin poligraf a persoanelor care dețin informații secrete. Anterior așa ceva nu era în Armata Națională, am modificat legislația, inclusiv am depus măsuri pentru a instrui și a dota cu echipamentele necesare. Protecția informației constituie pentru noi o prioritate și vom continua să învățăm, să antrenăm și să verificăm aceste proceduri pentru asigurarea securității” a declarat Nosatîi.

Măsurile au fost prezentate în contextul întrebărilor privind prevenirea unor cazuri similare celui al fostului șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Igor Gorgan, suspectat că ar fi transmis informații serviciilor secrete rusești.

Referindu-se la riscul ca în structurile de conducere ale sistemului de apărare să mai existe persoane vulnerabile la influența serviciilor rusești, Ministrul Apărării a declarat că nivelul de vulnerabilitate rămâne ridicat, dar și-a exprimat încrederea în profesionalismul și patriotismul angajaților instituției.

„Interesul Federației Ruse pentru a obține mai multe informații despre procesele desfășurate în structurile de stat este și va fi. Nivelul de vulnerabilitate este destul de ridicat, dar eu apreciez foarte mult nivelul de profesionalism și patriotism al colegilor mei și sunt sigur că așa cetățeni cum ați menționat dumneavoastră anterior nu mai sunt în structurile noastre”, a declarat ministrul Apărării.



