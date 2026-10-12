Rusia interzice importul și vânzarea unor vinuri, băuturi alcoolice și ape minerale din Georgia

Potrivit documentului obținut de publicația rusă, restricțiile au fost introduse în baza unei decizii a Consiliului Comisiei Economice Eurasiatice și vizează produse care nu ar corespunde standardelor privind caracteristicile organoleptice, indicatorii fizico-chimici și siguranța alimentară.

Interdicția afectează mai mulți producători importanți din Georgia, printre care Teliani Valley și Tbilvino, ale căror vinuri nu mai pot fi importate și comercializate în Rusia. Pe lista produselor interzise se regăsesc și vinurile și coniacul companiei Askaneli Brothers, vinurile Wine Man, precum și berea produsă de Georgian Beer Company.

Restricțiile se extind și asupra unor băuturi nealcoolice, inclusiv Coca-Cola produsă în Georgia și apa minerală Nabeglavi, fabricată de compania Healthy Water.

Informațiile privind interdicția au fost confirmate pentru RBC de o sursă din industria alcoolului și de un reprezentant al uneia dintre cele mai mari rețele comerciale din Rusia, care a precizat că notificarea autorităților a fost recepționată.

Ulterior, președintele Asociației Companiilor de Comerț cu Amănuntul din Rusia (AKORT), Stanislav Bogdanov, a confirmat că organizația a primit dispoziția Rospotrebnadzor, iar rețelele comerciale membre au început deja retragerea produselor vizate de la vânzare.

Bogdanov a declarat că siguranța produselor comercializate rămâne o prioritate pentru retaileri, motiv pentru care aceștia pun în aplicare deciziile autorităților de control.

Și reprezentanții rețelei Auchan au confirmat primirea notificării, precizând că toate produsele menționate în document au fost retrase de la comercializare în magazinele companiei.

Nu este prima măsură de acest fel adoptată de autoritățile ruse împotriva băuturilor importate din regiune. În luna mai, Rospotrebnadzor a suspendat comercializarea unor produse alcoolice din Armenia, invocând nerespectarea cerințelor obligatorii de calitate și siguranță. Restricțiile au vizat trei producători armeni: Vedi-Alco, Fabrica de Coniac din Abovian și Casa de Vinuri și Coniac Șahnazarian.

Anterior, în aprilie, autoritatea rusă a suspendat importul și comercializarea anumitor loturi de apă minerală armeană Jermuk, după ce analizele ar fi indicat depășirea concentrațiilor admise de hidrogenocarbonat, cloruri și sulfați.

În cazul produselor georgiene, autoritățile ruse invocă motive sanitare, însă documentul citat de RBC nu precizează durata restricțiilor și nici rezultatele detaliate ale analizelor pentru fiecare produs inclus pe lista interdicțiilor.

Partidul de guvernare din Georgia, ”Visul Georgian”, este controlat de miliardarul Bidzina Ivanișvili, care și-a construit o parte importantă a averii în Rusia. Deși Ivanișvili nu deține permanent funcții executive, influența sa asupra partidului și a deciziilor guvernamentale a alimentat acuzațiile opoziției privind apropierea Georgiei de Moscova.

În ultimii ani, relațiile Georgiei cu Uniunea Europeană s-au deteriorat semnificativ, în special după adoptarea legislației privind „influența străină”, criticată de instituțiile europene pentru asemănările cu mecanismele utilizate de Rusia împotriva societății civile. Deși Georgia a obținut statutul de țară candidată la aderarea la UE în decembrie 2023, procesul său de integrare europeană a fost ulterior blocat de deteriorarea standardelor democratice și de politicile guvernului de la Tbilisi.

În paralel, autoritățile georgiene au evitat să se alăture sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei după invadarea Ucrainei, menținând și dezvoltând relațiile economice cu Moscova. Această orientare a provocat proteste ample în Georgia, unde o parte importantă a populației continuă să susțină integrarea europeană și euroatlantică a țării.