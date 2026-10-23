Rusia lansează un atac masiv cu drone asupra oraşului ucrainean Sumî. Cel puţin două persoane rănite

Atacul a fost confirmat de şeful Administraţiei Militare Regionale Sumî, Oleh Hrîhorov, care a declarat că mai multe drone de atac ruseşti şi-au atins ţintele, în pofida eforturilor apărării ucrainene,transmite Kyiv Post, preluat de news.ro.

„În această noapte, inamicul a efectuat un atac masiv asupra oraşului Sumî, folosind drone de atac”, a scris Hrîhorov pe canalul său oficial de Telegram.

„Din păcate, unele drone inamice şi-au atins ţintele.”

Potrivit guvernatorului regional, forţele ruse au lovit infrastructura civilă în trei zone ale oraşului, inclusiv în cartiere rezidenţiale din districtul Kovpakivskîi.

Cel puţin doi locuitori au fost răniţi, însă gravitatea leziunilor acestora era încă în curs de evaluare.

Personalul medical acorda îngrijiri victimelor, în timp ce echipele de intervenţie acţionau la locurile impactului.

Datele privind pagubele şi victimele erau preliminare, autorităţile continuând să evalueze consecinţele atacului.

Bombardamentele au marcat o nouă noapte de atacuri ruseşti asupra zonelor civile din Sumî, capitală regională situată în apropierea frontierei cu Rusia, care a fost vizată în mod repetat de atacuri cu drone, rachete şi bombe aeriene pe parcursul războiului.

Clădiri rezidenţiale din districtul Kovpakivskîi au fost avariate, iar serviciile de urgenţă încercau să stabilească amploarea distrugerilor.

Atacurile repetate continuă să pună în pericol populaţia civilă, locuinţele şi serviciile urbane esenţiale.

Atacul asupra oraşului Sumî are loc după bombardamente ruseşti soldate cu victime în mai multe regiuni ale Ucrainei

Cel mai recent bombardament a avut loc după o altă noapte de atacuri ruseşti cu rachete şi drone, pe 22 octombrie, când autorităţile ucrainene au raportat victime şi pagube extinse asupra infrastructurii civile din mai multe regiuni.

La Kiev, rachetele balistice ruseşti au lovit clădiri rezidenţiale, unităţi medicale, sedii ale unor companii şi infrastructura de transport, inclusiv porţiuni ale sistemului de metrou de pe Podul de Sud.

Serviciul de Stat pentru Situaţii de Urgenţă a raportat, până joi dimineaţă, un mort şi cel puţin 22 de răniţi în capitală, în timp ce echipele de intervenţie continuau să lucreze în zonele afectate.

Forţele ruse au atacat, de asemenea, mai multe zone din regiunile Harkov, Zaporojie, Doneţk şi Herson în perioada precedentă de raportare.

Atacurile ruseşti au ucis doi civili şi au rănit nouă persoane în regiunea Doneţk, în timp ce autorităţile din regiunea Herson au raportat un mort şi patru răniţi.

În regiunea Zaporojie, trei persoane au fost ucise şi alte trei au fost rănite.

Zelenski avertizează că Rusia profită de întârzierile în livrarea sistemelor de apărare antiaeriană

Preşedintele Volodimir Zelenski a avertizat că Moscova profită de încetinirea livrărilor de sisteme occidentale de apărare antiaeriană şi de relaxarea presiunii sancţiunilor.

Ucraina le-a cerut în repetate rânduri partenerilor săi rachete interceptoare suplimentare pentru sistemele Patriot, de fabricaţie americană, esenţiale pentru apărarea împotriva rachetelor balistice ruseşti.

Preşedintele ucrainean a avertizat că Rusia exploatează aceste deficite în timp ce îşi intensifică atacurile asupra oraşelor şi infrastructurii energetice ucrainene.

El i-a îndemnat pe partenerii Ucrainei să menţină presiunea economică asupra Moscovei şi, în acelaşi timp, să accelereze livrarea rachetelor pentru apărarea antiaeriană.

La Bruxelles, NATO a anunţat că Ucrainei i se va permite să achiziţioneze armament prin intermediul agenţiei centrale de achiziţii a Alianţei, în urma analizării fiecărui caz în parte, ceea ce ar putea deschide o nouă cale pentru obţinerea echipamentelor militare de care are nevoie urgentă.