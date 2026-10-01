Rusia lovește din nou Odesa, după câteva zile de atacuri mortale

„Odesa a fost atacată de inamic. Infrastructura a fost avariată”, a declarat Serhiy Lysak, șeful Administrației Militare a orașului Odesa, într-un mesaj publicat pe Telegram, citat de KyivPost, preluat de mediafax.ro.

Cel mai recent atac vine după zile întregi de bombardamente rusești asupra orașului Odesa și a regiunii înconjurătoare.

Marți, în toiul nopții și până dimineața, Rusia a atacat infrastructura, provocând un incendiu care a fost stins de echipele de intervenție.

În atacurile din oraș, șase ucraineni au fost răniți, iar doi dintre aceștia au rămas internați în spital, potrivit autorităților locale.

Tot în noaptea de marți spre miercuri, într-o mare parte din regiunea Odesa au avut loc atacuri. Au fost lovite clădiri rezidențiale, un adăpost pentru animale, o unitate de producție, depozite, o sală de sport și un cămin, precum și autoturisme și camioane. Opt persoane au fost rănite.

De asemenea, în atacul asupra adăpostului de animale au fost uciși cel puțin 10 pisici și 3 câini. În urma atacului, adăpostul a luat foc.