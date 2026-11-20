Merz a avertizat că agresiunea lui Vladimir Putin vizează nu doar Ucraina, ci întreaga Europă, invocând intensificarea atacurilor hibride împotriva statelor europene, scrie Digi24.ro.

„Daţi-mi voie să o spun clar: Rusia nu va câştiga acest război!”, a clamat Merz, în aplauzele participanţilor la o nouă sesiune a Forumului Economic Germano-Ucrainean, potrivit Agerpres.

În discursul său la acest forum, Merz a insistat asupra ajutorului de care Kievul are nevoie iarna aceasta, întrucât lunile următoare „vor supune din nou Ucraina unei probe foarte dure, probabil cea mai dură din acest război”.

Cancelarul german a atras atenția că Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, vizând în mod deliberat centralele electrice și rețelele de distribuție, într-o încercare de a pune presiune asupra populației în pragul iernii.

„Rusia - aşa cum putem vedea în fiecare zi în presă - atacă deja de mult timp în mod foarte selectiv, mai selectiv ca niciodată, infrastructura energetică, centralele electrice şi reţelele electrice. Ştim deja această tactică din ultimele ierni”, a declarat Merz.

În acest context, cancelarul a promis că Germania își va consolida sprijinul pentru Ucraina, atât în domeniul apărării, cât și prin ajutor umanitar și economic, pentru a-i permite să facă față lunilor dificile care urmează. Merz a susținut că sprijinirea Kievului nu reprezintă doar o obligație de solidaritate, ci și o investiție în viitorul Germaniei, care ar urma să beneficieze de stabilitate, oportunități de export, proiecte comune și creștere economică.

Dincolo de consecințele războiului pentru Ucraina, cancelarul german a avertizat că amenințarea reprezentată de Rusia vizează întreaga Europă și valorile democratice ale acesteia. „Războiul lui Putin este îndreptat împotriva Europei. Este îndreptat împotriva valorilor noastre. Este îndreptat împotriva modului nostru de viaţă: în libertate, în pace, într-un stat de drept democratic”, a afirmat Merz.

El a invocat și intensificarea atacurilor hibride împotriva Germaniei, susținând că țara sa este deja o țintă a agresiunii ruse. În încheierea acestei părți a discursului, Merz și-a exprimat convingerea că democrațiile europene vor reuși să facă față presiunilor exercitate de regimurile autoritare. „Chiar acesta este pariul pe care-l facem acum în faţa actorilor autocraţi şi imperialişti ai acestei lumi. Vom câştiga acest pariu!”, a declarat cancelarul, în aplauzele participanților.

După ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Uniunii Europene un ajutor financiar de încă 70 de miliarde de euro pentru anul viitor, în plus faţă de împrumutul de 90 de miliarde de euro aflat în derulare pentru perioada 2026-2027, cancelarul german a ameninţat că va bloca bugetul multianual al UE pentru 2028-2034 dacă statele membre nu vor contribui la acest ajutor pentru Ucraina.

Comisia Europeană a propus săptămâna aceasta un nou împrumut pentru Ucraina, de 45 de miliarde de euro. La fel ca împrumutul precedent de 90 de miliarde de euro, noul împrumut ar urma să fie rambursat de Ucraina numai dacă Rusia îi va plăti "reparaţii de război", altfel va fi plătit de statele europene garante.