Rusia: Peste 100 de drone care ţinteau Moscova au fost interceptate

Anunţul vine în contextul în care preşedintele Vladimir Putin urmează să se întâlnească în China cu omologii săi american şi chinez. Summitul de la Shenzhen, din sud-estul Chinei, va fi prima întâlnire de acest gen între Putin, Donald Trump şi Xi Jinping, însă oficialii americani afirmă că este puţin probabil ca războiul din Ucraina să fie discutat.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat pe Telegram că apărarea aeriană rusă a interceptat 139 de drone în timpul nopţii şi luni dimineaţă. „Specialiştii serviciilor de urgenţă lucrează la locul unde au căzut resturile”, a precizat el, citat de news.ro.

Aceste interceptări au avut loc după atacurile ucrainene asupra unei importante fabrici petrochimice ruse, a unei rafinării de petrol şi a unui obiectiv de producţie militară, în cadrul atacurilor lansate de Ucraina adânc în interiorul teritoriului rus.

China a confirmat luni, după Moscova şi Washington, că preşedintele Xi va avea discuţii cu Trump şi Putin la Shenzhen, joi, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Ministerul chinez al Afacerilor Externe nu a furnizat niciun detaliu cu privire la ordinea de zi. Potrivit unor oficiali americani, Trump intenţionează să abordeze tema reducerii armamentului nuclear şi a conflictului în care este implicat Iranul, dar nu ar urma să menţioneze ofensiva rusă din Ucraina în cadrul discuţiilor.