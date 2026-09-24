Rusia pregătește noi majorări de taxe pentru a finanța cheltuielile militare. Guvernul anunță măsuri pentru următorii trei ani

Ministerul de Finanţe a anunţat că a transmis proiectul de buget Guvernului, care îl va analiza înainte de 1 octombrie şi îl va trimite Parlamentului. Instituţia a precizat că necesităţile legate de apărare şi securitate reprezintă o „prioritate strategică” în noul buget, scrie Digi24.RO.

„Resursele planificate vor permite dotarea forţelor armate cu armamentul şi echipamentele militare necesare, modernizarea întreprinderilor din sectorul apărării şi plata indemnizaţiilor pentru personalul militar”, a comunicat Ministerul de Finanţe.

Costul războiului din Ucraina, care durează de patru ani şi jumătate, a crescut pentru Rusia; economia a încetinit brusc anul trecut, iar Guvernul de la Moscova a fost nevoit să majoreze taxele şi să recurgă la împrumuturi suplimentare pentru a finanţa efortul de război.

Ministerul de Finanţe a propus majorarea impozitelor pentru ceea ce a descris drept profituri excesive în sectoarele metalurgiei şi producţiei de îngrăşăminte, generate de preţurile ridicate la nivel mondial, precum şi taxe asupra comerţului electronic transfrontalier.

De asemenea, Ministerul de Finanţe a propus creşterea cotelor de impozitare pentru aşa-numitele venituri personale „pasive”, provenite din investiţii în titluri de valoare, vânzări de proprietăţi şi dobânzi la depozitele bancare.

Ministerul de Finanţe a estimat că această măsură ar urma să afecteze aproximativ 4 milioane de persoane.

