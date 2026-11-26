„Rusia nu are nicio obligaţie. Rusia trebuie să-şi apere interesele naţionale”, a declarat la televiziunea publică rusă purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează EFE și Agerpres, citate de Digi24.ro.

Pe de altă parte, a continuat el, „este evident că, cu ultimatumuri precum acesta, este foarte dificil să aspiri la un rol de mediator sau de participant la negocierile de soluţionare” a conflictului din Ucraina.

„Aceasta, cu siguranţă, demonstrează încă o dată cât de bine întemeiate sunt rezervele noastre cu privire la voinţa europenilor de a adopta o poziţie constructivă şi de a contribui în vreun fel la procesul de pace”, a adăugat purtătorul de cuvânt prezidenţial rus, referindu-se la insistenţa aliaţilor europeni ai Ucrainei de a participa la negocierile ruso-ucrainene, mediate până în prezent numai de SUA, întrucât Rusia i-a exclus de la masa tratativelor, considerându-i parte a conflictului în virtutea ajutorului militar şi financiar oferit de europeni Kievului.

Mai mult, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a criticat faptul că Uniunea Europeană nu a dat până în prezent niciun răspuns invitaţiei transmise de preşedintele rus Vladimir Putin de a-şi trimite emisarii la Moscova pentru a-şi explica poziţia cu privire la conflictul ucrainean şi la o viitoare arhitectură de securitate în Europa.

„Nu au lămurit nimic”

Europenii „fac comentarii, dar deocamdată nu au lămurit nimic”, a remarcat Peskov, al cărui coleg, consilierul prezidenţial de politică externă Iuri Uşakov, a declarat săptămâna aceasta că invitaţia pentru discuţii la Moscova cu susţinătorii europeni ai Ucrainei este încă valabilă şi a recunoscut existenţa unor contacte cu Bruxelles-ul.

Liderii europeni nu au respins public această invitaţie, dar insistă mai întâi asupra unui armistiţiu în conflictul din Ucraina, aceasta fiind şi cererea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Dar Rusia a respins mereu ideea unui armistiţiu ca o condiţie prealabilă negocierilor, iar Putin a declarat săptămâna aceasta că, în urma atacului ucrainean asupra podului Crimeei, o asemenea idee este acum exclusă.

Într-o dezbatere de miercuri în Parlamentul European, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut Rusiei să accepte pe durata acestei ierni un armistiţiu privind infrastructura energetică şi exporturile de alimente prin Marea Neagră, „pentru a demonstra că este serioasă în ceea ce priveşte negocierile de pace”.